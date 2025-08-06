Сочинец разбил лобовое стекло скорой в Краснодаре

Инцидент произошел на улице Гимназической в Краснодаре. Местные жители вызвали скорую помощь к мужчине, лежавшему на асфальте. Прибывшие медики привели его в чувство, осмотрели и установили, что он находится в состоянии опьянения и не нуждается в медицинской помощи. После этого, когда бригада скорой помощи собиралась уезжать, мужчина подошел к автомобилю, несколько раз пнул колесо, а затем ударил кулаком по стеклу и локтем разбил лобовое стекло.