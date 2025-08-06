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Сочинец разбил лобовое стекло скорой в Краснодаре

В Краснодаре задержали мужчину, разбившего стекло машины скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре задержали нетрезвого мужчину, который повредил автомобиль скорой помощи. Противоправные действия пресекли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Гимназической в Краснодаре. Местные жители вызвали скорую помощь к мужчине, лежавшему на асфальте. Прибывшие медики привели его в чувство, осмотрели и установили, что он находится в состоянии опьянения и не нуждается в медицинской помощи. После этого, когда бригада скорой помощи собиралась уезжать, мужчина подошел к автомобилю, несколько раз пнул колесо, а затем ударил кулаком по стеклу и локтем разбил лобовое стекло.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Вандалом оказался 32-летний житель Сочи.

В ведомстве отметили, что на Кубани 280 бригад скорой помощи находятся под охраной Росгвардии, что позволяет медицинским работникам оперативно вызывать наряд в случае возникновения нештатных ситуаций с помощью кнопки тревожной сигнализации.

Ранее в Краснодаре пьяный мужчина разбил кулаком стеклянную дверь гипермаркета.