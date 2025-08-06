Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом в Самаре на Солнечной

Авария произошла в среду утром в Промышленном районе города, уточнили правоохранители.
Напомним, на улице Солнечной в Самаре 6 августа столкнулись 61-й автобус и легковушка Geely. В общественном транспорте ехали 49 пассажиров. Никто не пострадал. Владельца иномарки отвезли в больницу.
Прокуратура выясняет детали утреннего происшествия и организовала проверку.
До этого на участке трассы М5 «Урал» в Сергиевском районе губернии 4-летняя девочка пострадала в ДТП с «десяткой» и «Вестой».
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