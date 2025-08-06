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Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом в Самаре на Солнечной

Авария произошла в среду утром в Промышленном районе города. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. Владельца иномарки отвезли в больницу.

Авария произошла в среду утром в Промышленном районе города, уточнили правоохранители.

Напомним, на улице Солнечной в Самаре 6 августа столкнулись 61-й автобус и легковушка Geely. В общественном транспорте ехали 49 пассажиров. Никто не пострадал. Владельца иномарки отвезли в больницу.

Прокуратура выясняет детали утреннего происшествия и организовала проверку.

До этого на участке трассы М5 «Урал» в Сергиевском районе губернии 4-летняя девочка пострадала в ДТП с «десяткой» и «Вестой».

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