В Уфе похоронили пропавшего год назад 14-летнего Дамира Адигамова

Сегодня, 6 августа, в Уфе состоялись похороны 14-летнего Дамира Адигамова, который исчез в конце марта 2024 года вместе с 13-летним другом Павлом. Напомним, в начале июня этого года на берегу Белой реки под Уфой нашли тело подростка, но опознать его удалось не сразу. Только после экспертизы стало ясно, что это пропавший Дамир. Мальчика похоронили на Южном кладбище.
Лилия Фазлетдинова, мать одноклассника погибшего, в интервью «Башинформу» рассказала, что их семьи дружили с детского сада. Ее сын учился с Дамиром в одном классе, и сегодня вся школа пришла проводить мальчика в последний путь.
По ее словам, Дамир был умным, добрым и талантливым ребенком, который хорошо учился, увлекался спортом, всегда помогал другим.
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