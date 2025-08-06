В Уфе похоронили пропавшего год назад 14-летнего Дамира Адигамова

Сегодня, 6 августа, в Уфе состоялись похороны 14-летнего Дамира Адигамова, который исчез в конце марта 2024 года вместе с 13-летним другом Павлом. Напомним, в начале июня этого года на берегу Белой реки под Уфой нашли тело подростка, но опознать его удалось не сразу. Только после экспертизы стало ясно, что это пропавший Дамир. Мальчика похоронили на Южном кладбище.