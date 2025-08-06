Еще одно захоронение убитых фашистами мирных граждан найдено в Беларуси

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Неизвестное ранее место массового захоронения расстрелянных нацистами мирных граждан обнаружено на севере Беларуси в Полоцком районе, сообщили в прокуратуре Витебской области.
Новые места захоронения обнаружены в рамках расследования белорусскими прокурорами уголовного дела о геноциде. Ямы-могилы с останками убитых мирных граждан были вскрыты во время раскопок, которые ведет поисковой батальон Минобороны.
«В Полоцком районе установлено ранее неизвестное место захоронения жителей — обнаружены шесть ям, в которых находятся останки мирного населения», — сообщили Sputnik в пресс-службе генеральной прокуратуры Беларуси.
Раскопки продолжаются, но уже на данный момент специалисты в верхних слоях двух ям-могил обнаружил останки не менее 45 жертв фашистов.
Предварительно установлено, что среди них останки менее 10 женщин и двоих детей.
«Захоронения тел в этих двух ямах произведены не менее чем в три слоя. В остальных четырех ямах наличие останков также подтверждается», — сказали в генеральной прокуратуре.
На месте захоронения прокурор Витебской области Андрей Скурат провел совещание с прокурорам и поисковиками Минобороны, на котором обсуждался ход следственных действий по сбору доказательств по уголовному делу о геноциде в ранее неизвестном месте уничтожения мирных граждан.
По его словам, архивные документы говорят о том, что нацисты во время очередной карательной операции расстреляли за деревней Лазовка Полоцкого района более двух тысяч мирных в конце лета-начале осени 1941 года.
«Раскопки на месте массового расстрела мирных жителей города Полоцка не просто археологическая работа, это миссия по восстановлению исторической правды», — подчеркнул Скурат.