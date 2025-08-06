В Приморье сошли с рельсов 19 вагонов с углем

По предварительным данным, ЧП произошло 6 августа около 15:30 по местному времени на перегоне «Артем-3 — Шкотово». Там с рельсов сошли 19 из 63 вагонов с углем товарного поезда. К счастью, состав не опрокинулся, а во время происшествия никто не пострадал. Однако, технике придется изрядно потрудиться для того, чтобы вернуть вагоны на рельсы — колеса серьезно увязли в щебне.