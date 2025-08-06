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В Приморье сошли с рельсов 19 вагонов с углем

Инцидент произошел на перегоне «Артем-3 — Шкотово».

Источник: Комсомольская правда

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств схода с рельсов 19 вагонов товарного поезда, груженных углем. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, ЧП произошло 6 августа около 15:30 по местному времени на перегоне «Артем-3 — Шкотово». Там с рельсов сошли 19 из 63 вагонов с углем товарного поезда. К счастью, состав не опрокинулся, а во время происшествия никто не пострадал. Однако, технике придется изрядно потрудиться для того, чтобы вернуть вагоны на рельсы — колеса серьезно увязли в щебне.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и ущерб, причиненный в результате этого инцидента.

Ранее «КП» писала, что в Приморье водитель внедорожника уснул за рулем и погиб в аварии.