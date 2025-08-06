Счета есть — услуг нет: в Челябинской области управляющую компанию заподозрили в обмане жителей 558 домов

По версии следствия, директор УК рассылал жильцам квитанции с ложной информацией. А в действительности компания не работала и услуг не оказывала. Точную сумму ущерба пока посчитывают, но уже ясно, что челябинцы заплатили «за воздух» свыше миллиона рублей.