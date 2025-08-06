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Счета есть — услуг нет: в Челябинской области управляющую компанию заподозрили в обмане жителей 558 домов

В Челябинской области СК возбудил дело о мошенничестве управляющей компании.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области директора управляющей компании «УКИКО» заподозрили в мошенничестве в особо крупном размер. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

В ведении управляйки 558 многоквартирных домов в регионе. Жильцы исправно получали счета за содержание и ремонт общего имущества.

По версии следствия, директор УК рассылал жильцам квитанции с ложной информацией. А в действительности компания не работала и услуг не оказывала. Точную сумму ущерба пока посчитывают, но уже ясно, что челябинцы заплатили «за воздух» свыше миллиона рублей.

Директора «УКИКО» задержали, у него провели обыски.