Трое жителей Лыткарино похитили подростка за выкуп в 12 тысяч рублей

В подмосковном Лыткарино троим местным жителям предъявлены обвинения в похищении и разбое в отношении 15-летнего подростка. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Московской области в своем телеграм-канале.
По данным следствия, 3 августа обвиняемые приехали в Лыткарино на автомобиле. Под надуманным предлогом они посадили потерпевшего в машину и, угрожая насилием, стали требовать с него деньги за освобождение. Опасаясь за свою жизнь, он передал вымогателям 12 тысяч рублей, после чего был отпущен.
После случившегося юноша обратился в полицию. Злоумышленников оперативно нашли и задержали. Правоохранители уже провели необходимые допросы и очные ставки, получили выписки по банковским картам и изъяли автомобиль в ходе обысков по месту жительства фигурантов. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде об их аресте.