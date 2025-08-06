Трое жителей Лыткарино похитили подростка за выкуп в 12 тысяч рублей

По данным следствия, 3 августа обвиняемые приехали в Лыткарино на автомобиле. Под надуманным предлогом они посадили потерпевшего в машину и, угрожая насилием, стали требовать с него деньги за освобождение. Опасаясь за свою жизнь, он передал вымогателям 12 тысяч рублей, после чего был отпущен.