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Уфимец пригрозил «зарезать детей» в ТЦ после конфликта с подростками

Житель Уфы угрожал расправиться с детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 51-летний мужчина устроил скандал в торговом центре на Вологодской. Поводом стала стычка с компанией школьников 10−12 лет. По словам уфимца, напали на него первыми. Разнять драку помогла случайная прохожая.

Разозленный мужчина не смог сдержать эмоций и, придя домой, позвонил в экстренную службу и в сердцах наговорил диспетчеру всякого, пообещав «зарезать всех детей» в том самом ТЦ в отместку за унижение.

За такие угрозы суд назначил жителю Уфы 3,3 года условно.

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