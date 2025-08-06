Уфимец пригрозил «зарезать детей» в ТЦ после конфликта с подростками

В Уфе 51-летний мужчина устроил скандал в торговом центре на Вологодской. Поводом стала стычка с компанией школьников 10−12 лет. По словам уфимца, напали на него первыми. Разнять драку помогла случайная прохожая.
Разозленный мужчина не смог сдержать эмоций и, придя домой, позвонил в экстренную службу и в сердцах наговорил диспетчеру всякого, пообещав «зарезать всех детей» в том самом ТЦ в отместку за унижение.
За такие угрозы суд назначил жителю Уфы 3,3 года условно.
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