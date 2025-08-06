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Полиция опровергла слухи о волнениях с участием мигрантов в Перми

Полиция опровергла слухи о волнениях мигрантов в микрорайоне Крым в Перми.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 6 авг — РИА Новости. Полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о беспорядках с участием мигрантов в микрорайоне Крым Перми.

Во вторник в местных пабликах в соцсетях были опубликованы сообщения о скоплении автомобилей МВД в Кировском районе Перми поблизости от микрорайона Крым — якобы правоохранители приехали туда из-за мигрантских волнений.

«В связи с появлением в масс-медиа информации о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было», — говорится в Telegram-канале регионального ГУМВД.

В ведомстве добавили, что сотрудниками полиции проводилась плановая работа по охране общественного порядка.