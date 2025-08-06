Полиция опровергла слухи о волнениях с участием мигрантов в Перми

«В связи с появлением в масс-медиа информации о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было», — говорится в Telegram-канале регионального ГУМВД.