Полиция опровергла слухи о волнениях с участием мигрантов в Перми

ПЕРМЬ, 6 авг — РИА Новости. Полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о беспорядках с участием мигрантов в микрорайоне Крым Перми.
Во вторник в местных пабликах в соцсетях были опубликованы сообщения о скоплении автомобилей МВД в Кировском районе Перми поблизости от микрорайона Крым — якобы правоохранители приехали туда из-за мигрантских волнений.
«В связи с появлением в масс-медиа информации о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было», — говорится в Telegram-канале регионального ГУМВД.
В ведомстве добавили, что сотрудниками полиции проводилась плановая работа по охране общественного порядка.