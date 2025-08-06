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Минчанин повредил десять припаркованных автомобилей после ссоры с девушкой

Минчанин поссорился с девушкой и повредил десять припаркованных автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин повредил десять припаркованных автомобилей после ссоры с девушкой. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанин поссорился с девушкой и в порыве злости повредил 10 чужих машин», — сказано в сообщении.

В милицию от очевидцев поступила информация: неизвестный мужчина повреждает припаркованные вдоль улицы Карбышева в Минске автомобили. Сотрудниками Первомайского РУВД по горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался 25-летний минчанин.

Фигурант сообщил, что после ссоры с девушкой в порыве гнева, ударил ногами и руками по припаркованным авто. В результате указанных действий были повреждены десять машин. Сумма причиненного ущерба устанавливается. По указанному факту заведено уголовное дело за хулиганство.

Тем временем МВД раскрыло детали изменений в ПДД для электросамокатов с 1 сентября в Беларуси.

Ранее ОМОН задержал двоих минчанок, которые выходили из леса.

Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.