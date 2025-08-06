Минчанин повредил десять припаркованных автомобилей после ссоры с девушкой

Фигурант сообщил, что после ссоры с девушкой в порыве гнева, ударил ногами и руками по припаркованным авто. В результате указанных действий были повреждены десять машин. Сумма причиненного ущерба устанавливается. По указанному факту заведено уголовное дело за хулиганство.