Минчанин повредил десять припаркованных автомобилей после ссоры с девушкой. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин поссорился с девушкой и в порыве злости повредил 10 чужих машин», — сказано в сообщении.
В милицию от очевидцев поступила информация: неизвестный мужчина повреждает припаркованные вдоль улицы Карбышева в Минске автомобили. Сотрудниками Первомайского РУВД по горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался 25-летний минчанин.
Фигурант сообщил, что после ссоры с девушкой в порыве гнева, ударил ногами и руками по припаркованным авто. В результате указанных действий были повреждены десять машин. Сумма причиненного ущерба устанавливается. По указанному факту заведено уголовное дело за хулиганство.
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