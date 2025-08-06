В Омске будут судить водителя, который шесть раз садился пьяным за руль

По данным следствия, последний инцидент произошел в ночь на 4 апреля 2025 года. Обвиняемый был задержан сотрудниками Госавтоинспекции за рулем автомобиля ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения. Этот случай стал шестым в его практике: ранее он был осужден пять раз за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Последний приговор предусматривал лишение свободы сроком на 1 год и 3 месяца. Однако спустя год после освобождения мужчина вновь нарушил закон, сев за руль в состоянии опьянения.