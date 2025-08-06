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В Омске будут судить водителя, который шесть раз садился пьяным за руль

При этом мужчина ранее уже отбывал наказание по подобной статье.

Источник: Комсомольская правда

В Омске началось рассмотрение дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в вождении в нетрезвом виде. При этом омич, уже пять раз уже попадался на аналогичном правонарушении. На этот раз мужчине грозит повторная уголовная ответственность.

По данным следствия, последний инцидент произошел в ночь на 4 апреля 2025 года. Обвиняемый был задержан сотрудниками Госавтоинспекции за рулем автомобиля ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения. Этот случай стал шестым в его практике: ранее он был осужден пять раз за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Последний приговор предусматривал лишение свободы сроком на 1 год и 3 месяца. Однако спустя год после освобождения мужчина вновь нарушил закон, сев за руль в состоянии опьянения.

По ходатайству следствия суд наложил арест на автомобиль обвиняемого, а уголовное дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд Омска.

Ранее мы писали, что в Омской области начинается суд над экс-директором Марьяновского интерната, сдавшим бывшего министра труда.