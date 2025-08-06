Опытный спортсмен на велосипеде попал под колеса автомобиля в Алматы (видео)

В Telegram-канале krispastana сообщается, что на спуске с Медеу автомобиль сбил велосипедиста. Автор публикации пишет, что пострадавший — опытный спортсмен, триатлет и участник множества соревнований.
«У атлета сломаны почти все ребра, а также повреждены внутренние органы: легкие, печень, селезенка и мочевой пузырь», — говорится в описании к видео с места ДТП.
В Управлении здравоохранения Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что велосипедиста доставили в центральную городскую клиническую больницу с тяжелой сочетанной травмой.
«Проведено экстренное оперативное вмешательство. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации, состояние тяжелое», — рассказали в ведомстве.
По информации пресс-службы Департамента полиции Алматы, ДТП произошло сегодня, 6 августа, в 8:20 в Медеуском районе. «Водитель автомашины марки Toyota Camry, следуя по улице Керей-Жанибек хандар в южном направлении, поворачивая налево допустил наезд на велосипедиста, который следовал в северном направлении», — пояснили в ДП. В настоящее время к расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Медеуского района.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам. Напомним, недавно в Костанайской области произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузовика, несовершеннолетний пострадавший скончался на месте.