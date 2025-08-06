Опытный спортсмен на велосипеде попал под колеса автомобиля в Алматы (видео)

По информации пресс-службы Департамента полиции Алматы, ДТП произошло сегодня, 6 августа, в 8:20 в Медеуском районе. «Водитель автомашины марки Toyota Camry, следуя по улице Керей-Жанибек хандар в южном направлении, поворачивая налево допустил наезд на велосипедиста, который следовал в северном направлении», — пояснили в ДП. В настоящее время к расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Медеуского района.