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Опытный спортсмен на велосипеде попал под колеса автомобиля в Алматы (видео)

В Алматы в дорожно-транспортное происшествие попал велосипедист. Он был госпитализирован в больницу и находится в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале krispastana сообщается, что на спуске с Медеу автомобиль сбил велосипедиста. Автор публикации пишет, что пострадавший — опытный спортсмен, триатлет и участник множества соревнований.

«У атлета сломаны почти все ребра, а также повреждены внутренние органы: легкие, печень, селезенка и мочевой пузырь», — говорится в описании к видео с места ДТП.

В Управлении здравоохранения Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что велосипедиста доставили в центральную городскую клиническую больницу с тяжелой сочетанной травмой.

«Проведено экстренное оперативное вмешательство. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации, состояние тяжелое», — рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы Департамента полиции Алматы, ДТП произошло сегодня, 6 августа, в 8:20 в Медеуском районе. «Водитель автомашины марки Toyota Camry, следуя по улице Керей-Жанибек хандар в южном направлении, поворачивая налево допустил наезд на велосипедиста, который следовал в северном направлении», — пояснили в ДП. В настоящее время к расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Медеуского района.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам. Напомним, недавно в Костанайской области произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузовика, несовершеннолетний пострадавший скончался на месте.