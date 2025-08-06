В Молдове гражданин Украины, обвиняемый в изнасиловании, после которого жертва умерла, сбежал из-под стражи в зале суда: Он отпросился в туалет и выпрыгнул в окно

Полиция на юге Молдовы находится в состоянии повышенной готовности после того, как во вторник, 5 августа, около 15:10 из здания суда в Чимишлии сбежал опасный заключённый, сообщают источники PulsMedia.MD.
По данным источников, подозреваемый — 22-летний гражданин Украины, обвиняемый в изнасиловании, повлекшем смерть потерпевшей.
Наши источники сообщают, что в суд его доставили сотрудники правоохранительных органов, но, когда его вели из изолятора в подвале в зал суда на втором этаже к следственному судье он отпросился сходить в туалет.
Предположительно, он воспользовался невнимательностью сотрудников полиции и скрылся в неизвестном направлении.
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