Двух врачей из Калининграда могут приговорить к срокам от девяти лет

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Прокурор на основе обвинительного вердикта присяжных попросил Мособлсуд приговорить калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам по делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в суде.
«Обвинение в прениях сторон попросило суд приговорить Сушкевич к 9 годам колонии общего режима, Белую — к 9,5 годам, а также запретить им заниматься врачебной деятельностью на срок 3 года», — рассказали в суде.
Ранее присяжные по всем поставленным перед ними вопросам сочли вину Белой и Сушкевич доказанной, решение было принято единогласно. Суду предстоит вынести приговор на основе обвинительного вердикта.
Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 года колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Позднее Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.
За последнее время это одно из самых резонансных в России «медицинских» уголовных дел. Главный вопрос — виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита — что злого умысла у них не было.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23−24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома № 4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.