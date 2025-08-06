Двух врачей из Калининграда могут приговорить к срокам от девяти лет

За последнее время это одно из самых резонансных в России «медицинских» уголовных дел. Главный вопрос — виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита — что злого умысла у них не было.