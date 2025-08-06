Под Челябинском столкнулись трактор и легковушка, погибла женщина

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.
Все произошло днем 6 августа на восьмом километре дороги Шершни — Северный.
Предварительно известно, что 62-летний мужчина управлял трактором «Беларус», при выезде со второстепенной не уступил дорогу приближающемуся автомобилю Volkswagen Sharan, за рулем которого был мужчина 1969 года рождения.
В результате пассажир минивэна, женщина 1946 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.