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Врачи Уфы удалили женщине редкую опухоль сердца

В уфимском кардиоцентре провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли сердца.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 62-летняя женщина полтора года мучилась от одышки и болей в груди, списывая недомогание на гипертонию. Однако обследование выявило куда более серьезную проблему, оказалось, что в правом предсердии у нее огромное новообразование.

В Республиканском кардиоцентре диагностировали миксому — доброкачественную опухоль размером 7×5×3 см. Образование практически полностью заполняло сердечную камеру и частично перекрывало нижнюю полую вену, серьезно нарушая кровообращение.

Как отметил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, подобные случаи встречаются крайне редко, а размеры опухоли делали этот случай особенно сложным. Для успешного исхода потребовались высочайшая квалификация хирургов и слаженная работа всей медицинской команды.

Во время многочасовой операции врачи не только удалили опухоль, но и восстановили поврежденный трикуспидальный клапан, а также устранили дефект межпредсердной перегородки. Вмешательство прошло без осложнений, и сейчас пациентка уже вернулась домой.

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