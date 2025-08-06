Замглавы Когалыма задержан по делу о взятках

Заместитель мэра города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа Анатолий Згонников задержан по подозрению в получении взяток. Об этом пишет ТАСС ссылаясь на силовые структуры региона.
Собеседник агентства уточнил, что в отношении Згонникова возбуждено уголовное дело, и он задержан. По предварительной информации, в поле зрения правоохранителей оказалась его деятельность на посту директора местного центра досуга и отдыха.
Согласно данным официального сайта администрации города, Анатолий Згонников был назначен заместителем главы Когалыма в июле 2024 года. На этой должности он курировал вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.