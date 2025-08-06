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Две 19-летние девушки утонули в Ахангаранском водохранилище

Vaib.uz (Узбекистан. 6 августа). В Ахангаранском водохранилище произошла трагедия — утонули две 19-летние девушки. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По предварительным данным, три подруги — две 19-летние и одна 16-летняя — 28 июля отправились на водохранилище, чтобы искупаться. Однако спустя некоторое время две старшие девушки не вышли из воды и исчезли из поля зрения.

На место были вызваны спасатели. Поисковые работы длились больше суток: одно тело было найдено 28 июля, второе — 29 июля. Обе девушки обнаружены уже мёртвыми на берегу водоёма.

В связи с произошедшим правоохранительные органы начали доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Обстоятельства случившегося пока остаются неясными. Почему девушки утонули и что именно произошло в тот момент — на эти вопросы предстоит ответить следствию.