Суд не арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с поездом

Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.