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Заплыл на середину водоема: под Волгоградом мужчина утонул в дачном озере

Трагедия произошла в Светлоярском районе.

Источник: ГКУ Служба спасения

В волгоградской области еще одна трагедия на водоеме: в Светлоярском районе утонул 63-летний мужчина. По информации Аварийно-спасательной службы Волгоградской области, это произошло на озере рядом СНТ «Маяк». Мужчина, по словам отдыхавших на берегу людей, которые все видели своими глазами, заплыл на середину водоема, а вернуться обратно у него не хватило сил.

На место ЧП вызвали спасателей. Водолазы Красноармейского поисково-спасательного подразделения вытащили утонувшего мужчину на берег и передали полиции. Обстоятельства его губили выясняются.