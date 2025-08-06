Заплыл на середину водоема: под Волгоградом мужчина утонул в дачном озере

В волгоградской области еще одна трагедия на водоеме: в Светлоярском районе утонул 63-летний мужчина. По информации Аварийно-спасательной службы Волгоградской области, это произошло на озере рядом СНТ «Маяк». Мужчина, по словам отдыхавших на берегу людей, которые все видели своими глазами, заплыл на середину водоема, а вернуться обратно у него не хватило сил.