Экс-главу сельсовета в Башкирии признали виновным в мошенничестве

Его признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Приговор — четыре с половиной года лишения свободы условно со штрафом 40 тыс. руб. Также с него взыскали сумму ущерба и запретили в течение двух лет занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления.