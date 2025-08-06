Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии

Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 31-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Отбывать основное наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.