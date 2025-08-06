Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии

Отмечается, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции.
В ноябре 2023 года, находясь вблизи города Феодосия, он собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов.
«Видеозапись передвижения и географические координаты терминала он посредством мессенджера отправил в чат-бот, используемый главным управлением разведки министерства обороны Украины», — уточнили в прокуратуре.
Его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 31-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Отбывать основное наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.