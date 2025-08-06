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Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Отмечается, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции.

В ноябре 2023 года, находясь вблизи города Феодосия, он собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов.

«Видеозапись передвижения и географические координаты терминала он посредством мессенджера отправил в чат-бот, используемый главным управлением разведки министерства обороны Украины», — уточнили в прокуратуре.

Его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 31-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Отбывать основное наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.