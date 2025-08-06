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В Новосибирске водитель хэтчбека въехал в трамвай

Дорожная авария затруднила движение в сторону площади Карла Маркса.

Источник: телеграм-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев водитель хэтчбека Toyota Vitz въехал в трамвай, находившийся на своей линии. Об этом сообщили жители региона в телеграм-канале ACT-54 Black. Инцидент произошел ранним вечером в среду, 6 августа.

Из-за аварии на дороге, как отмечают свидетели ДТП, перекрыли все 3 полосы в сторону площади Карла Маркса, движение в данном месте затруднено. О пострадавших пока ничего не стало известно, на месте работают сотрудники ГАИ, выясняя причина дорожного происшествия.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске вдвое упало число ДТП с электросамокатами.