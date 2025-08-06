«Не взятка, а заём». Оставшаяся без жилья чиновница лишилась ещё и свободы

В Перми суд вынес приговор бывшей начальнице городского управления капитального строительства (УКС) Ирине Чирковой. Её признали виновной в получении взятки в 5,5 миллиона рублей от директора компании, ремонтировавшей важные городские объекты, и приговорили к реальному сроку и внушительному штрафу. Сама она утверждает, что деньги понадобились ей из-за сложной ситуации с жильём — и она планировала их вернуть. Подробнее о жилищно-криминальной истории — в материале сайта perm.aif.ru.
Обвинение и арест.
О задержании Ирины Чирковой, возглавлявшей УКС Перми более трёх лет, стало известно в августе 2024 года. Тогда же схватили и предполагаемого взяткодателя — им оказался руководитель ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергей Миков.
Обоим вскоре предъявили обвинение. Следствие выяснило, что в июле 2022 года чиновница получила от строителя 5,5 миллиона рублей за «покровительство при приёмке фактически невыполненных работ по реконструкции социально значимых объектов в Перми». Что это за объекты, не уточнялось, но предположить было несложно: СМТ № 6 тогда как раз занимался Дворцом молодёжи и манежем «Спартак».
На заседании суда по мере пресечения Чиркова назвала «недоразумением» ситуацию, произошедшую 22 июля 2022 года — в этот день, по версии обвинения, они и получила взятку. Она выразила надежду, что суд и следственные органы помогут это недоразумение разрешить. Однако ни это, ни ходатайство адвоката не помогли избежать заключения под стражу: суд поместил чиновницу в пермский СИЗО № 6.
Об условиях содержания своей подзащитной в следственном изоляторе perm.aif.ru рассказал адвокат Максим Вдовиченко. Он настаивал, что заключение используют исключительно как орудие психологического давления: следственных действий практически не проводится, а Чиркова вынуждена находиться в камере с плесенью и дохлыми крысами (вскоре в ГУФСИН по Пермскому краю заверили, что ничего подобного в СИЗО нет).
Тем временем шло следствие и по делу Сергея Микова, обвиняемого в даче взятки Чирковой. Он рассказал, что действительно передал деньги — по его словам, они понадобились экс-главе УКС для покупки квартиры. Как выяснила редакция perm.aif.ru, срочная необходимость в приобретении жилья у Ирины Чирковой действительно была.
Долги сестры.
Буквально за месяц до «недоразумения» 22 июля 2022 года Ленинский районный суд Перми вынес решение о выселении Ирины Чирковой и её дочери из квартиры, в которой они жили. Этому предшествовали длительные судебные разбирательства (вплоть до кассационного суда в Челябинске), в которых Чиркова и её семья неизменно проигрывали.
Всё началось ещё в 2009 году, когда на сестру Чирковой Надежду оформили покупку квартиры. При этом, как указано в многочисленных судебных документах, изученных perm.aif.ru, деньги за недвижимость продавцу передала Ирина Чиркова, она же оплачивала коммунальные платежи и постоянно жила в квартире с дочерью. Тем не менее официальным собственником жилья оставалась именно Надежда.
Это сыграло с семьёй чиновницы злую шутку: в 2018 году В 2016 году Надежда Чиркова взяла микрозаём — так обычно называют сумму на короткий срок под чудовищных размеров процент. В данном случае — 854 тысячи рублей под 84% годовых. Залогом стала та самая квартира — «трёшка» в центре Перми площадью 61 квадратный метр. Отдать деньги вовремя женщина не смогла, однако кредитор — индивидуальный предприниматель — обратился в суд лишь через два года, потребовав обратить взыскание (а сумма набежала уже совсем неподъёмная) на залоговое имущество, то есть квартиру.
Многочисленные апелляционные и кассационные жалобы не дали результата: квартиру с торгов купил риелтор, который сперва пытался действовать неофициально (по словам адвоката Чирковой, в ход шла и физическая сила, и порча имущества), а потом просто выселил женщину и её дочь через суд.
Корреспондент портала Properm.ru сообщал, что во время заседаний по делу о взятке Чиркова неоднократно упоминала, что в этот период была доведена до отчаяния. Говорила она и о том, что просила помощи у Микова в борьбе с риелтором — рассказала, к примеру, что он помогал ей менять выломанную дверь в квартиру.
Последнее слово и приговор.
«Эта ситуация с квартирой в 2022 году мне многое показала, — цитирует Properm.ru последнее слово Ирины Чирковой в суде. — Я пришла к выводу, что если мне, сотруднику администрации, никто не помог, то кто же тогда поможет простым людям?».
Экс-чиновница не отрицала, что получила от Микова деньги, но настаивала, что взяла их в долг на покупку жилья — «простой квартиры, не элитной» (по данным perm.aif.ru, она приобрела «трёшку» в пятиэтажке 1970 года постройки). Она заверила суд, что вплоть до предъявления обвинения занималась тем, что собирала средства, чтобы вернуть предпринимателю долг.
«Я верила, что Миков так же искренне мне помогает, как я нуждаюсь в помощи, — говорила Ирина Чиркова в суде (сам Миков к этому моменту уже получил срок в пять лет лишения свободы). — Я не понимала, что он действует не бескорыстно. Пусть моя ситуация будет уроком для тех, кто работает с подрядными организациями. Я очень раскаиваюсь, что у меня не хватило сил разобраться в ситуации».
Бывшая глава УКС просила суд проявить к ней снисхождение и не лишать возможности прожить остаток жизни рядом с дочерью. Прокуратура тем временем требовала приговорить её к 10 годам колонии и штрафу в 54,5 миллиона рублей.
6 июля 2025 года, через 11 месяцев после задержания, суд приговорил Ирину Чиркову к 6 годам лишения свободы и штрафу в 27,5 миллиона рублей. Квартира, купленная ею на полученные в качестве взятки деньги, конфискована в счёт государства.