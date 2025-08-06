«Не взятка, а заём». Оставшаяся без жилья чиновница лишилась ещё и свободы

«Я верила, что Миков так же искренне мне помогает, как я нуждаюсь в помощи, — говорила Ирина Чиркова в суде (сам Миков к этому моменту уже получил срок в пять лет лишения свободы). — Я не понимала, что он действует не бескорыстно. Пусть моя ситуация будет уроком для тех, кто работает с подрядными организациями. Я очень раскаиваюсь, что у меня не хватило сил разобраться в ситуации».