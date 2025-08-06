В челябинском микрорайоне Чурилово ищут подозреваемого в убийстве жены

Жители челябинского микрорайона Чурилово потрясены жестоким убийством одной из местных жительниц. Под подозрение попал муж женщины, сейчас его ищут. О том, что произошло, очевидцы рассказали корреспонденту chel.aif.ru.
Фото ориентировки быстро разлетелось по соцсетям. По подозрению в преступлении, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство», разыскивается 37-летний уроженец Миасса Сергей М.
«Ориентировать личный состав УМВД России по Челябинску на розыск и задержания подозреваемого. В случае обнаружения и задержания подозреваемого сообщить в дежурную часть УМВД России по Челябинску», — говорится в тексте.
Очевидцы сообщают, что закрыты все выезды из Чурилово. На улице Линейной образовалась большая пробка. В данный момент сотрудники полиции досматривают автомобили. Стражи порядка патрулируют дворы.
Челябинцы предупреждают друг друга об осторожности.
«Вчера убил жену, сегодня бегает по району ЧТЗ. Вооружён, будьте внимательнее. Если увидите — звоните в 112 или 02», — пишут они друг другу.