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В челябинском микрорайоне Чурилово ищут подозреваемого в убийстве жены

Он может быть вооружён и опасен.

Источник: сообщество ВК «[В]Чурилово»

Жители челябинского микрорайона Чурилово потрясены жестоким убийством одной из местных жительниц. Под подозрение попал муж женщины, сейчас его ищут. О том, что произошло, очевидцы рассказали корреспонденту chel.aif.ru.

Фото ориентировки быстро разлетелось по соцсетям. По подозрению в преступлении, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство», разыскивается 37-летний уроженец Миасса Сергей М.

«Ориентировать личный состав УМВД России по Челябинску на розыск и задержания подозреваемого. В случае обнаружения и задержания подозреваемого сообщить в дежурную часть УМВД России по Челябинску», — говорится в тексте.

Очевидцы сообщают, что закрыты все выезды из Чурилово. На улице Линейной образовалась большая пробка. В данный момент сотрудники полиции досматривают автомобили. Стражи порядка патрулируют дворы.

Челябинцы предупреждают друг друга об осторожности.

«Вчера убил жену, сегодня бегает по району ЧТЗ. Вооружён, будьте внимательнее. Если увидите — звоните в 112 или 02», — пишут они друг другу.