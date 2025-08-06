Свердловский облсуд оставил в СИЗО экс-депутата гордумы

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию экс-депутата думы Первоуральска Ильи Хисамова о заключении его под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
18 июля Хисамов был отправлен в СИЗО по решению суда Первоуральска. Ему вменяют ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу, в крупном размере».
По версии следствия, Хисамов занимался покровительством местного индивидуального предпринимателя Медведева. В пользу последнего он якобы и передал взятку начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Дегтярск Игорю Капустнику. Под арестом бывший народный избранник останется как минимум до 16 сентября.