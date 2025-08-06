Свердловский облсуд оставил в СИЗО экс-депутата гордумы

По версии следствия, Хисамов занимался покровительством местного индивидуального предпринимателя Медведева. В пользу последнего он якобы и передал взятку начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Дегтярск Игорю Капустнику. Под арестом бывший народный избранник останется как минимум до 16 сентября.