Стрелок из Шымкента раскаялся в покушении на замакима Берденова

Жиембай загрузил пять патронов, предназначенных для охоты на птиц. Увидев Берденова, он решил заставить его говорить с собой уважительно.
«Я не видел крови, пожалел о содеянном», — сказал стрелок.
Он выбросил ружье и не пытался бежать. По его словам, стресс от ссоры с женой и унижений Берденова спровоцировал поступок.
Ранее на суде Ернар Жиембай заявил, что стрелял из охотничьего ружья из-за ревности к жене.
Сам инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Руслана Берденова ранили из охотничьего ружья возле здания акимата. Он получил огнестрельные ранения бедра и плеча, был прооперирован.
По версии прокуратуры обвиняемый услышал часть этого разговора, в котором его якобы увольняют, и у него возник преступный умысел.
При этом судья Абинур Карабаев обязал Руслана Берденова лично явиться на главное судебное разбирательство. Замакима тогда не появился в суде, так как еще проходит лечение.