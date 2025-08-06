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Стрелок из Шымкента раскаялся в покушении на замакима Берденова

Обвиняемый в покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова выразил сожаление в суде. Бывший директор ТОО «Тұрғын үй Шымкент» Ернар Жиембай заявил, что хотел напугать.

Источник: Курсив

Жиембай загрузил пять патронов, предназначенных для охоты на птиц. Увидев Берденова, он решил заставить его говорить с собой уважительно.

«Я не видел крови, пожалел о содеянном», — сказал стрелок.

Он выбросил ружье и не пытался бежать. По его словам, стресс от ссоры с женой и унижений Берденова спровоцировал поступок.

Ранее на суде Ернар Жиембай заявил, что стрелял из охотничьего ружья из-за ревности к жене.

Сам инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Руслана Берденова ранили из охотничьего ружья возле здания акимата. Он получил огнестрельные ранения бедра и плеча, был прооперирован.

По версии прокуратуры обвиняемый услышал часть этого разговора, в котором его якобы увольняют, и у него возник преступный умысел.

При этом судья Абинур Карабаев обязал Руслана Берденова лично явиться на главное судебное разбирательство. Замакима тогда не появился в суде, так как еще проходит лечение.