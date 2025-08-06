Восемь лет дали за дезертирство контрактнику из Челябинской области

Приговор 6 августа огласил Магнитогорский гарнизонный военный суд.
Военнослужащий выполнял боевую задачу, 14 апреля 2025 года самовольно оставил пункт временной дислокации в Курской области.
При проверке военным патрулем в Суджанском районе, не желая возвращаться в воинскую часть, он представился вымышленным именем, сдал автомат и отправился в Сатку, где был задержан полицией 18 апреля.
Дезертир признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии особого режима», — прокомментировали в пресс-службе.
Там уточнили, что мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в феврале этого года. Приговор не вступил в законную силу.