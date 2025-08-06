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Восемь лет дали за дезертирство контрактнику из Челябинской области

Восемь лет дали за дезертирство контрактнику из Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Приговор 6 августа огласил Магнитогорский гарнизонный военный суд.

Военнослужащий выполнял боевую задачу, 14 апреля 2025 года самовольно оставил пункт временной дислокации в Курской области.

При проверке военным патрулем в Суджанском районе, не желая возвращаться в воинскую часть, он представился вымышленным именем, сдал автомат и отправился в Сатку, где был задержан полицией 18 апреля.

Дезертир признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии особого режима», — прокомментировали в пресс-службе.

Там уточнили, что мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в феврале этого года. Приговор не вступил в законную силу.