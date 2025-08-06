Экс-главу самарского минтранса Ивана Пивкина освободили из зала суда

Октябрьский районный суд Самары освободил под подписку о невыезде бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, которого обвиняли в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Экс-чиновнику назначили и сняли штраф в размере 480 тыс. руб. Экс-глава самарского минтранса также не может занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на три года. Под подпиской о невыезде экс-чиновник останется до вступления приговора в законную силу.