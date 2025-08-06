Экс-главу самарского минтранса Ивана Пивкина освободили из зала суда

Гособвинитель ранее запросил для бывшего чиновника восемь лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года. В качестве смягчающих обстоятельств сторона обвинения попросила суд учесть «состояние здоровья Пивкина и его семьи, благодарственные письма, участие в благотворительной помощи, положительные характеристики».
Чиновника арестовали в июне 2024 года. По данным следствия, в сентябре 2023 года министр транспорта региона незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб.