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Нарушения санитарного режима нашли в лагере под Челябинском, где заболел 21 ребенок

Нарушения санитарного-эпидемиологического режима нашли в лагере под Челябинском, где заболел 21 ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора.

«В рамках расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники пищеблока отстранены от работы до получения результатов лабораторных испытаний», — говорят санитарные врачи.

Сейчас организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция. Деятельность детского лагеря временно приостановлена.

В день заезда за медицинской помощью обратился один ребенок с жалобами на тошноту. В последующие два дня еще 21 ребенок. В дальнейшем новых случаев не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области начала проверку по факту заболевания неустановленной кишечной инфекцией детей, отдыхающих в загородном лагере «Черемушки» в Красноармейском районе.

Проверяется обоснованности выдачи поликлиниками справок о неконтактности для заезда в лагерь, состояние здоровья детей при заезде.

Родителям детей, которые были вынуждены прервать отдых, должны вернуть деньги за пребывание в летнем лагере, отмечает прокуратура.