В Москве задержали мужчину за хищение 2,8 млн рублей

По ее словам, в ОМВД России по Пресненскому району Москвы поступило несколько обращений от граждан. Предварительно установлено, что с 2024 по 2025 год на различных встречах и мероприятиях по сбору талантливых детей к их родителям подходил малознакомый молодой человек и предлагал услуги продюсера в музыкальной индустрии. Он демонстрировал в телефоне свои совместные фотографии со знаменитостями, рассказывал о детях, которым якобы уже смог помочь, называл фамилии продюсеров, готовых вложиться в продвижение, обещал концерты и участие в популярных фестивалях.