В Москве задержали мужчину за хищение 2,8 млн рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Московской области, который похитил более 2,8 млн рублей, предлагая услуги музыкального продюсера для детей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в ОМВД России по Пресненскому району Москвы поступило несколько обращений от граждан. Предварительно установлено, что с 2024 по 2025 год на различных встречах и мероприятиях по сбору талантливых детей к их родителям подходил малознакомый молодой человек и предлагал услуги продюсера в музыкальной индустрии. Он демонстрировал в телефоне свои совместные фотографии со знаменитостями, рассказывал о детях, которым якобы уже смог помочь, называл фамилии продюсеров, готовых вложиться в продвижение, обещал концерты и участие в популярных фестивалях.
Затем общение проходило по телефону. Он каждый раз придумывал различные предлоги, под которыми просил денег. Это могли быть деньги якобы на организацию банкета со звездой, на внесение в список участника фестиваля продвигаемого подростка. «В действительности взятые на себя обязательства злоумышленник выполнять не планировал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Общий ущерб от его противоправной деятельности превысил 2,8 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего жителя Московской области», — сказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Молодой человек отправлен под домашний арест.