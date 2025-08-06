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В Кишиневе задержали адвоката, который требовал взятку в 60 тысяч евро: За эти деньги он обещал клиенту «нужный» приговор суда

При обыске в его автомобиле Land Rover нашли переданные деньги.

Источник: Комсомольская правда

Адвоката задержали сотрудники НАЦ в Кишинёве с поличным при получении 7 000 евро. Общая сумма, которую он получил от одного и того же лица, составила 50 000 евро за попытку повлиять на решение по гражданскому делу и ещё 7 000 — за обещание закрыть уголовное дело.

Деньги якобы были предложены для того, чтобы адвокат убедил судей отменить решение нижестоящего суда, по которому компания должна была вернуть долг почти в 3 миллиона леев другой фирме.

При обыске в его автомобиле Land Rover нашли переданные деньги. НАЦ и прокуратура Бельц продолжают расследование.

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