Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе 19-летний парень разгромил железнодорожную станцию

Житель Челябинской области предстанет перед судом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Уфе осудят 19-летнего жителя Челябинской области. Его обвиняют в вандализме.

Как установили следователи транспортной полиции, утром 8 марта пьяный 19-летний житель поселка Кропачево устроил погром на платформе «Парковая». Все началось с телефонного разговора с девушкой. Разозлившись во время ссоры, молодой человек сначала разбил кулаком окно бывшей кассы, а затем проломил информационный стенд. В результате его действий имуществу железной дороги был нанесен ущерб почти на 95 тысяч рублей.

Молодой человек полностью признал свою вину в умышленной порче чужого имущества. Теперь ему грозит до трех месяцев ареста по статье о вандализме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.