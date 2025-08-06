В Уфе 19-летний парень разгромил железнодорожную станцию

В Уфе осудят 19-летнего жителя Челябинской области. Его обвиняют в вандализме.
Как установили следователи транспортной полиции, утром 8 марта пьяный 19-летний житель поселка Кропачево устроил погром на платформе «Парковая». Все началось с телефонного разговора с девушкой. Разозлившись во время ссоры, молодой человек сначала разбил кулаком окно бывшей кассы, а затем проломил информационный стенд. В результате его действий имуществу железной дороги был нанесен ущерб почти на 95 тысяч рублей.
Молодой человек полностью признал свою вину в умышленной порче чужого имущества. Теперь ему грозит до трех месяцев ареста по статье о вандализме.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.