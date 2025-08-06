В Уфе 19-летний парень разгромил железнодорожную станцию

Как установили следователи транспортной полиции, утром 8 марта пьяный 19-летний житель поселка Кропачево устроил погром на платформе «Парковая». Все началось с телефонного разговора с девушкой. Разозлившись во время ссоры, молодой человек сначала разбил кулаком окно бывшей кассы, а затем проломил информационный стенд. В результате его действий имуществу железной дороги был нанесен ущерб почти на 95 тысяч рублей.