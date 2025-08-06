Погубивший новорожденного сына житель Башкирии выслушал приговор

Октябрьский городской суд Башкирии завершил рассмотрение уголовного дела против 28-летнего мужчины, обвиняемого в непредумышленном убийстве своего новорожденного сына.
Как установило следствие, в мае 2025 года отец ребенка в состоянии алкогольного и наркотического опьянения подошел к детской кроватке с тлеющей сигаретой. Упавший окурок спровоцировал пожар: загорелось постельное белье и декоративный шар над кроватью. Огонь быстро перекинулся и на одежду ребенка, который получил тяжелые ожоги и через три дня скончался в больнице.
Горе-отец полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело в упрощенном порядке. Суд удовлетворил ходатайство и приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.
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