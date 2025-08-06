Погубивший новорожденного сына житель Башкирии выслушал приговор

Как установило следствие, в мае 2025 года отец ребенка в состоянии алкогольного и наркотического опьянения подошел к детской кроватке с тлеющей сигаретой. Упавший окурок спровоцировал пожар: загорелось постельное белье и декоративный шар над кроватью. Огонь быстро перекинулся и на одежду ребенка, который получил тяжелые ожоги и через три дня скончался в больнице.