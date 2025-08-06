Минчанин обманул 5 организаций и 19 человек, выманив 190 000 рублей на памятники. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно информации, в 2020 году 43-летний минчанин создал ритуальное агентство. Клиенты его услугами охотно пользовались и доверяли свои деньги, однако мужчина вместо развития бизнеса пошел на обман. Так, в 2023 году предприниматель принял решение расширить сферу деятельности: в его компании появились новые услуги, он стал заниматься техническим обслуживанием автомобилей.
В СК отмечают, что с указанного момента житель Минска активно заключал договоры с потенциальными покупателями и предлагал им услуги не только по изготовлению памятников, благоустройству мест захоронения, но и покупки шиномонтажного оборудования.
«Взамен выполнения обязательств, полученные средства им направлялись на развитие станции технического обслуживания и личные нужды», — заметили в пресс-службе.
Мужчина свою компанию оформил на жену, сделав ее формальным директором. Однако это была только ширма: именно он вводил в заблуждение клиентов, прикрываясь именем супруги. В момент наступления оговоренных сроков оплаты и выполнения работ, предприниматель каждый раз находил новые причины, чтобы не исполнять обязательства. Заказчики обратились с заявлениями в правоохранительные органы.
В ходе расследования было установлено, что в период с января 2023 по декабрь 2024 года фигурант завладел имуществом и деньгами средствами индивидуального предпринимателя, пяти организаций и девятнадцати физических лиц на сумму более 190 000 рублей. В ходе допроса минчанин полностью признал вину, раскаялся в содеянном.
В СК сообщили, что предпринимателю было предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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