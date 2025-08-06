Минчанин обманул 5 организаций и 19 человек, выманив 190 000 рублей на памятники

Мужчина свою компанию оформил на жену, сделав ее формальным директором. Однако это была только ширма: именно он вводил в заблуждение клиентов, прикрываясь именем супруги. В момент наступления оговоренных сроков оплаты и выполнения работ, предприниматель каждый раз находил новые причины, чтобы не исполнять обязательства. Заказчики обратились с заявлениями в правоохранительные органы.