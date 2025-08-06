Профессор собрался на СВО. Начался суд над экс-ректором БФУ и его замом

«Я согласна, что факты, которые перечислены, имели место быть. Однако я не признаю, что я вступала в группу с Федоровым с целью дальнейшего хищения денежных средств. Я только выполняла его указания под эмоциональным давлением. Все денежные средства, которые я собирала с сотрудников, я передавала Федорову. Он оставлял их у себя и расходовал и по своему усмотрению. Мне от Федорова никаких денежных средств не поступало. Это доказано материалами уголовного дела. Я находилась в должностной зависимости от Федорова и выполняла его указания», — заявила Мялкина в суде.