Профессор собрался на СВО. Начался суд над экс-ректором БФУ и его замом

В Калининграде начался суд на экс-ректором БФУ им. Канта Александром Федоровым и его заместителем Еленой Мялкиной по делу о присвоении денежных средств в крупном размере.
Вину признали частично.
По версии следствия, преступная схема работала с декабря 2019 года по июнь 2024. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от фигурантов. Следствием установлено, что сумма ущерба, причиненного ВУЗу действиями обвиняемых, составила 35,1 млн рублей.
Сейчас Федоров находится в СИЗО, а Мялкина — под домашним арестом. В первый день судебного разбирательства оба присутствовали в зале суда, только ректор — в камере для подследственных, а Мялкина — на месте рядом с адвокатом.
Больше часа ушло на то, чтобы прокурор огласил все эпизоды обвинения, которые вменяют ректору и проректору. Всего их оказалось сорок три. Подсудимые на протяжении нескольких лет действовали по одной и той же схеме. Елена Мялкина готовила на имя ректора служебные записки о необходимости выплаты надбавок определенным сотрудникам. Сумма выплат варьировалась — от 50 до 400 тысяч рублей.
На вопрос судьи о том, признает ли обвиняемый свою вину, Федоров ответил следующее: «Частично признаю вину, а именно как управленческую и моральную ответственность, а так же недостаток контроля за действиями финансового подразделения, бездействием бухгалтерии и службы безопасности. Это моя вина и я ее уже искупаю. В остальном вину не признаю».
Защищающий Федорова адвокат Кузьмин обратил внимание судьи на тот факт, что если действия сотрудников университета совершались неправомерно, то они должны быть привлечены к уголовной ответственности по этому делу. «Но в ходе расследования они все были допрошены в качестве свидетелей. По сути им выдана индульгенция на уголовное преследование. А вот если денежные средства были выплачены законно, то квалификация указана абсолютно неверно. И это должно быть квалифицировано не как присвоение, а как злоупотребление должностными полномочиями», — заявил адвокат.
Елена Мялкина, в свою очередь, так же заявила, что вину признает частично.
«Я согласна, что факты, которые перечислены, имели место быть. Однако я не признаю, что я вступала в группу с Федоровым с целью дальнейшего хищения денежных средств. Я только выполняла его указания под эмоциональным давлением. Все денежные средства, которые я собирала с сотрудников, я передавала Федорову. Он оставлял их у себя и расходовал и по своему усмотрению. Мне от Федорова никаких денежных средств не поступало. Это доказано материалами уголовного дела. Я находилась в должностной зависимости от Федорова и выполняла его указания», — заявила Мялкина в суде.
Подсудимый готов ехать СВО.
В ходе заседания подсудимый Федоров сообщил, что показания готов давать в конце процесса, однако в ходе судебного разбирательства готов отвечать на вопросы.
Адвокаты экс-ректора заявили еще одно ходатайство. Подсудимый Федоров пожелал воспользоваться правом принять участие в специальной военной операции.
«Мы просим суд уведомить военный комиссариат Калининградской области, а так же начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Калининграда о желании обвиняемого Федорова воспользоваться предоставленным ему законом правом на заключение контракта с обязательным указанием на то, что судом будет удовлетворено ходатайство военных властей о приостановлении производства по уголовному делу в случае призыва обвиняемого. И в связи с содержанием Федорова в следственном изоляторе, просим разрешить ему посещение сотрудниками пункта отбора и военного комиссариата. Просим приобщить данное ходатайство», — сообщил адвокат.
Судья данное ходатайство отклонила, сославшись на нормы закона.
«Порядок заключения контракта о прохождении военной службы предусмотрен соответствующими нормативными документами. И данные документы не возлагают на суд обязанности уведомлять кого-либо о желании подсудимого заключить контракт о прохождении военной службы. Находясь в условиях изоляции, подсудимый самостоятельно или через защитников может обратиться в военный комиссариат. И дальше военный комиссариат должен получить разрешение на прохождение медкомиссии подсудимым», — отметила судья.