Жителя Башкирии осудили на 1 год за смерть младенца

Трагедия произошла в мае текущего года, сообщал «Башинформ».
28-летний подсудимый в состоянии наркотического и алкогольного опьянения подошел с тлеющей в руке сигаретой к детской кровати, в которой находился его новорожденный ребенок. От окурка загорелись постель и шар над кроватью, после чего огонь перекинулся на одежду малыша.
Младенец от полученных ожогов через три дня скончался в больнице.
Подсудимый свою вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год, сообщили в Обединенной пресс-службе судов РБ.