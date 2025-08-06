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Жителя Башкирии осудили на 1 год за смерть младенца

Мужчина признан виновным за причинение по неосторожности смерти своему новорожденному сыну.

Источник: МЧС по РБ

Трагедия произошла в мае текущего года, сообщал «Башинформ».

28-летний подсудимый в состоянии наркотического и алкогольного опьянения подошел с тлеющей в руке сигаретой к детской кровати, в которой находился его новорожденный ребенок. От окурка загорелись постель и шар над кроватью, после чего огонь перекинулся на одежду малыша.

Младенец от полученных ожогов через три дня скончался в больнице.

Подсудимый свою вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год, сообщили в Обединенной пресс-службе судов РБ.