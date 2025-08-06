Жителя Башкирии осудили на 1 год за смерть младенца

28-летний подсудимый в состоянии наркотического и алкогольного опьянения подошел с тлеющей в руке сигаретой к детской кровати, в которой находился его новорожденный ребенок. От окурка загорелись постель и шар над кроватью, после чего огонь перекинулся на одежду малыша.