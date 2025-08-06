Контроль качества питьевой воды в Самарской области: итоги полугодия

В первом полугодии 2025 года Управление Роспотребнадзора по Самарской области продолжило мониторинг качества питьевой воды.
В рамках надзорных мероприятий было отобрано и исследовано 5 385 проб воды по микробиологическим показателям, из которых 1,9% не соответствовали гигиеническим требованиям. Этот показатель оказался ниже, чем за аналогичный период 2024 года.
По санитарно-химическим показателям специалисты проанализировали 2 850 проб, из них 22,3% не соответствовали установленным нормативам.
Наибольшее количество обращений поступило от жителей Волжского муниципального района, а также Ставропольского, Похвистневского, Красноярского, Кинельского районов и города Кинель.
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