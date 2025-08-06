В Калининграде арестовали второго подозреваемого по делу об избиении у клуба

Как ранее сообщалось, в ночь на 1 августа в Калининграде возле одного из домов по улице Черняховского произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес тяжкие телесные повреждения молодому мужчине. Потерпевший госпитализирован и продолжает находиться в больнице.
2 августа был задержан первый подозреваемый — А. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие просило заключить его под стражу, ссылаясь на отсутствие регистрации, официальной работы и возможные попытки скрыться или повлиять на дело.
Оба постановления суда пока не вступили в законную силу.
Ранее мы писали о том, что в Полесске заключили под стражу подростка по подозрению в избиении до смерти.