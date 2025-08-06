В Калининграде арестовали второго подозреваемого по делу об избиении у клуба

Как ранее сообщалось, в ночь на 1 августа в Калининграде возле одного из домов по улице Черняховского произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес тяжкие телесные повреждения молодому мужчине. Потерпевший госпитализирован и продолжает находиться в больнице.