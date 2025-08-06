В Казани поймали водителя фургона, который сбил троих подростков на пешеходном переходе

Напомним, что вчера вечером на пешеходном переходе водитель Ford Transit сбил 12-летнюю и 14-летнюю девочек и 12-летнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. Двоих детей с различными травмами доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.