Пассажирский поезд протаранил легковушку на ж/д переезде в Ростовской области

На железнодорожном переезде в Ростовской области пассажирский поезд № 6819 Зимовники — Ростов протаранил легковушку. В аварии пострадали два человека. Об этом 6 августа сообщили в СКЖД.
ДТП произошло в 16:30 на переезде между станциями Трубецкая и Целина. Водитель автомобиля выехал на пути прямо перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
— Предварительно, пострадали водитель и пассажир легковушки. Схода состава нет. Авария не повлияла на движение других поездов, — прокомментировали в СКЖД.
Донских водителей просят строго соблюдать ПДД и быть внимательными при пересечении железнодорожных переездов.
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