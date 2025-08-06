Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский поезд протаранил легковушку на ж/д переезде в Ростовской области

Поезд и легковушка попали в ДТП в Ростовской области, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном переезде в Ростовской области пассажирский поезд № 6819 Зимовники — Ростов протаранил легковушку. В аварии пострадали два человека. Об этом 6 августа сообщили в СКЖД.

ДТП произошло в 16:30 на переезде между станциями Трубецкая и Целина. Водитель автомобиля выехал на пути прямо перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

— Предварительно, пострадали водитель и пассажир легковушки. Схода состава нет. Авария не повлияла на движение других поездов, — прокомментировали в СКЖД.

Донских водителей просят строго соблюдать ПДД и быть внимательными при пересечении железнодорожных переездов.

Подпишись на нас в Telegram.