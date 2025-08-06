Суд в Бресте вынес приговор по уголовному делу об отмывании денег

Суд признал мужчин виновными по ч.6 ст. 16 и ч.4 ст. 209 УК и ч.3 ст. 235 УК. Так, создатель и руководитель преступной группы приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему придется заплатить штраф в размере 600 базовых величин (Br25,2 тыс.). Двое его подельников получили по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Они должны выплатить по 500 БВ штрафа (Br21 тыс.). Четвертый фигурант приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу в 500 БВ. Все четверо на пять лет лишились права заниматься предпринимательской деятельностью. Также они обязаны солидарно возместить имущественный ущерб в пользу потерпевших.