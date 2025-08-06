Суд в Бресте вынес приговор по уголовному делу об отмывании денег

Фигурантами стали четыре человека. Они представлялись людям консультантами, менеджерами, аналитиками, финансистами, сотрудниками различных банков и другими специалистами. По телефону, в переписках в мессенджерах и социальных сетях предлагали различные варианты заработка, в том числе на торговых биржах, интернет-площадках, инвестициях. Убедили восемь потерпевших перевести деньги на указанные счета. После этого легализовали полученные средства, приобрели на них криптовалюту и перевели на криптокошельки. Злоумышленникам удалось завладеть более чем Br270 тыс.
В группировке были распределены роли каждого участника. Они прибегали к мерам конспирации. Общались в мессенджерах, а для незаконной деятельности пользовались услугами белорусских и зарубежных операторов мобильной связи. Для реализации своей преступной схемы подыскивали людей, проживающих за пределами Беларуси, которые соглашались открыть в банках счета и передать реквизиты или выступить доверителями для оформления генеральных доверенностей на граждан Беларуси. В качестве вознаграждения себе фигуранты оставляли 5% от оборота денег.
Суд признал мужчин виновными по ч.6 ст. 16 и ч.4 ст. 209 УК и ч.3 ст. 235 УК. Так, создатель и руководитель преступной группы приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему придется заплатить штраф в размере 600 базовых величин (Br25,2 тыс.). Двое его подельников получили по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Они должны выплатить по 500 БВ штрафа (Br21 тыс.). Четвертый фигурант приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу в 500 БВ. Все четверо на пять лет лишились права заниматься предпринимательской деятельностью. Также они обязаны солидарно возместить имущественный ущерб в пользу потерпевших.
У обвиняемых конфисковали 2 ноутбука и 26 мобильных телефонов как средства совершения преступления.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.