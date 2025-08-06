В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени

По данным СК, во вторник ребенок вместе с родителями катался на горках. Он скатился в бассейн, отец взял его на руки и направился к выходу, несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим посетителем. Мужчина это проигнорировал. В итоге ребенок ударился, когда с горки съезжал один из посетителей.