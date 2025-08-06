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В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени

В аквапарке в Петербурге пятилетний ребенок получил разрыв печени.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Пятилетний ребенок получил травму в петербургском аквапарке, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

По данным СК, во вторник ребенок вместе с родителями катался на горках. Он скатился в бассейн, отец взял его на руки и направился к выходу, несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим посетителем. Мужчина это проигнорировал. В итоге ребенок ударился, когда с горки съезжал один из посетителей.

«По факту травмирования ребенка 2018 года рождения проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Источник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что мальчик получил травму живота, когда с горки скатилась женщина.

«Врачи диагностировали у ребенка разрыв левой доли печени, он в реанимации», — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования.