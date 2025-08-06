Суд рассмотрит уголовное дело о взрыве газа в Стерлитамаке

По материалам дела, 2 июля 2024 года в квартире дома по улице Артема произошла разгерметизация трубы и утечка бытового газа. Прибывшие слесари газовой службы во время работ нарушили нормы и правила. Они не вызвали более квалифицированную бригаду, не обесточили дом, допустили на место работ посторонних.