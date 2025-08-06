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Мужчина исчез при купании в реке Гумбейка под Магнитогорском

Его ищут спасатели и пожарные.

Под Магнитогорском на реке Гумбейка ищут 47-летнего мужчину, который пропал во время купания с товарищем. Поиски ведут сотрудники ПСС Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации спасателей, поиски ведутся рядом с посёлком Новобураново Агаповского района. Мужчина с компанией друзей отдыхал на берегу реки. С одним из них он решил прыгнуть с моста в воду. Когда друг доплыл до берега, мужчина уже пропал из виду. Об этом он поведал спасателям.

В поисках участвуют специалисты ПЧ-25, ПЧ Агаповского района и спасатели ПСО Магнитогорска. Обследование береговой линии и акватории реки пока не принесли результатов. Поиски усложняют подводное течение и строительный мусор на дне реки, оставшийся после недавнего ремонта моста.