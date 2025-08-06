Мужчина исчез при купании в реке Гумбейка под Магнитогорском

По информации спасателей, поиски ведутся рядом с посёлком Новобураново Агаповского района. Мужчина с компанией друзей отдыхал на берегу реки. С одним из них он решил прыгнуть с моста в воду. Когда друг доплыл до берега, мужчина уже пропал из виду. Об этом он поведал спасателям.