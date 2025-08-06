Хозяйка избитой собаки в Балашихе рассказала свою версию произошедшего

Хозяйка добермана, которого избил веткой неизвестный мужчина в Балашихе, вышла на связь и рассказала свою версию произошедшего. С женщиной, в среду, 6 августа, поговорил корреспондент «Вечерней Москвы». По словам хозяйки добермана, в Сети «раздули из мухи слона».
— Все было совсем не так, как показано на видео. Какой-то травкой дали по жопе за то, что собака подбирала кости после этих шашлычников. Ее ловили 40 минут. Она жрала кости и сматывалась, — рассказала собеседница «ВМ».
По словам девушки, мужчина избил собаку за то, что она его не слушалась. Животное убегало от молодого человека, собаку ловили на протяжении 40 минут.
Ранее в Сети появилась запись, на которой видно, как дети подошли к мужчине с доберманом. Молодые люди попросили его погладить собаку, на что он согласился. После этого мужчина ударил собаку веткой.
Инцидент, по предварительным данным, произошел в Горенском лесопарке. Также выяснилось, что мужчина, выгуливавший собаку, может жить неподалеку. Местные жители начали активно обсуждать в Сети, какое наказание должен понести обидчик добермана, а также искать владельца животного.