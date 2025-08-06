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В семье из Башкирии родился 11 по счету ребенок

В башкирском селе многодетная семья встретила одиннадцатого ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В селе Ермолаево Куюргазинского района Башкирии произошло радостное событие: у супругов Абдуллиных родилась дочь. Теперь в дружной многодетной семье воспитывается 11 детей: четыре сына и семь дочерей.

Министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова сообщила, что мать семейства Фаягуль Абдуллина недавно получила почетное звание «Мать-героиня», став восьмой обладательницей этой награды в республике.

По словам Ивановой, семья пользуется огромным уважением среди земляков. Старшие дети уже вылетели из родительского гнезда, а семеро младших активно учатся, занимаются в кружках и спортивных секциях, регулярно добиваясь успехов в различных конкурсах. Родители прививают детям любовь к здоровому образу жизни, воспитывая в них доброту и целеустремленность. Сами супруги также не остаются в стороне от общественной жизни родного села.

— От всей души поздравляем Абдуллиных с рождением доченьки! Пусть малышка растет в атмосфере тепла и заботы, а в доме никогда не смолкает весёлый детский смех, — добавила министр.

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