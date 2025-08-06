В семье из Башкирии родился 11 по счету ребенок

По словам Ивановой, семья пользуется огромным уважением среди земляков. Старшие дети уже вылетели из родительского гнезда, а семеро младших активно учатся, занимаются в кружках и спортивных секциях, регулярно добиваясь успехов в различных конкурсах. Родители прививают детям любовь к здоровому образу жизни, воспитывая в них доброту и целеустремленность. Сами супруги также не остаются в стороне от общественной жизни родного села.