Число отравившихся чачей на Кубани выросло до восьми человек

Также погибли отдыхающие из Подмосковья, купившие в Сириусе чачу на шелковице и дыне. Вечером они выпили по рюмашке на базе отдыха, и на вторые сутки всем стало плохо так, что они не могли ни стоять, ни говорить. Удалось откачать только одну туристку, а её муж, свекровь и сестра погибли У всех в крови обнаружили метанол.