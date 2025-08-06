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Число отравившихся чачей на Кубани выросло до восьми человек

Не менее восьми человек отравились некачественным алкогольным напитком, купленным на рынке в Сириусе. Среди погибших — две туристки из Челябинска, которые увезли бутылку домой, а также семья из Подмосковья. Об этом сообщил Kub Mash.

Источник: Life.ru

Уральские путешественницы ещё в июле купили чачу на одном из рынков и взяли её с собой в Челябинскую область. В итоге обе были госпитализированы после употребления напитка, но спасти их не удалось — женщины скончались.

Также погибли отдыхающие из Подмосковья, купившие в Сириусе чачу на шелковице и дыне. Вечером они выпили по рюмашке на базе отдыха, и на вторые сутки всем стало плохо так, что они не могли ни стоять, ни говорить. Удалось откачать только одну туристку, а её муж, свекровь и сестра погибли У всех в крови обнаружили метанол.

Местные торговцы не хотят говорить о задержании своей коллеги по рынку, у которой и покупали токсичный алкоголь. Они защищают женщину, заявляя, что вина не доказана.