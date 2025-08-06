Число отравившихся чачей на Кубани выросло до восьми человек

Уральские путешественницы ещё в июле купили чачу на одном из рынков и взяли её с собой в Челябинскую область. В итоге обе были госпитализированы после употребления напитка, но спасти их не удалось — женщины скончались.
Также погибли отдыхающие из Подмосковья, купившие в Сириусе чачу на шелковице и дыне. Вечером они выпили по рюмашке на базе отдыха, и на вторые сутки всем стало плохо так, что они не могли ни стоять, ни говорить. Удалось откачать только одну туристку, а её муж, свекровь и сестра погибли У всех в крови обнаружили метанол.
Местные торговцы не хотят говорить о задержании своей коллеги по рынку, у которой и покупали токсичный алкоголь. Они защищают женщину, заявляя, что вина не доказана.