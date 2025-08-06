Поддельные VIN-коды захлестнули Казахстан — преступников почти не ловят

Особое внимание вызывает статистика за июль 2025 года. Только за один месяц было зарегистрировано 422 факта подделки VIN-кодов — это 62% всех выявленных случаев с начала года. Для сравнения: в июле 2024-го было зафиксировано всего 97 правонарушений, а средний показатель для этого месяца за предыдущие пять лет составлял около 55 случаев.