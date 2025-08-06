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Жительница Самары похитила у пенсионерки сумку с деньгами и двумя телефонами

30-летнюю злоумышленницу задержали. Сейчас проходит по уголовному делу.

30-летнюю злоумышленницу задержали. Сейчас проходит по уголовному делу, рассказали в областном ГУ МВД.

76-летняя пенсионерка оставила сумку с вещами в магазине на улице Ново-Садовой. Вернулась за ней, когда заметила пропажу. Однако ее там уже не было. Обратилась за помощью к правоохранителям.

Они поговорили с работниками торговой точки и посмотрели записи с камер наблюдения. Выяснили: ранее судимая местная положила рюкзак рядом с оставленной ручной кладью, оплатила покупки, сложила ее с товарами и вышла.

Женщину задержали и отвезли в отдел. Вину признала. Уточнила: 400 рублей спустила на свои нужды, два телефона продала, а документы выкинула. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Также пострадавшей помогли составить гражданский иск к злоумышленнице на 14 тыс. рублей.

Ранее в Самарской области подруга покойной пыталась ограбить ее дом.

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